Ван И заявил Блинкену о неприемлемости решения силой проблемы Палестины

Глава МИД КНР отметил, что "насилие может лишь привести к возникновению порочного круга"

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Китайские власти считают неприемлемым решение палестинской проблемы путем силового воздействия. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Военные методы не позволят найти выход из сложившейся ситуации, насилие может лишь привести к возникновению порочного круга", - приводит МИД КНР слова Ван И.

Как уточнил китайский дипломат, необходимо добиться скорейшей деэскалации, не допустить дополнительных жертв, соблюдать нормы международного права, создать каналы для оказания гуманитарной помощи местному населению. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает консолидацию усилий международного сообщества и меры Совета Безопасности ООН по урегулированию этого конфликта.

"Китайская сторона продолжит содействовать мирным переговорам в соответствии с принципами, выдвинутыми председателем КНР Си Цзиньпином, - добавил глава МИД Китая. - Соединенные Штаты должны эффективно играть конструктивную роль, содействовать тому, чтобы данная проблема в кратчайшие сроки начала решаться политическими методами".