Около 2,8 тыс. граждан ФРГ и членов их семей уже покинули Израиль с начала эскалации

В МИД Германии отметили, что в настоящее время наблюдается резкое снижение спроса на выезд

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 2,8 тыс. граждан Германии и членов их семей уже выехали из Израиля после обострения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время наблюдается резкое снижение спроса на выезд. За последние 48 часов количество запросов снизилось с примерно 5,5 тыс. до 3,6 тыс. В настоящее время цифры консолидируются, поскольку многие люди, покинувшие страну, вероятно, не зарегистрировались.

В воскресенье германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля. Два самолета Airbus общей вместимостью чуть менее 500 пассажиров должны вылететь из города Акаба в Иордании недалеко от израильской границы.

Ранее стало известно, что авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, больше не будут выполнять специальные рейсы для эвакуации граждан из Израиля. Причиной такого решения, помимо неопределенной ситуации в области безопасности, являются нерешенные вопросы стабильности работы в Тель-Авиве. Кроме основного бренда, в концерн Lufthansa Group входят Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.