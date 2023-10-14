NBC: чиновники США частным образом просят Израиль избегать жертв среди населения

По информации телеканала, представители американской администрации уточняют, что в противном случае международное сообщество может изменить свою позицию в отношении еврейского государства

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американские чиновники в частном порядке предупреждают израильских коллег о необходимости проявлять сдержанность в конфликте и избегать массовых жертв среди мирных граждан. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, представители американской администрации неофициально пытаются донести до Израиля, что в противном случае международное сообщество может изменить свою позицию в отношении еврейского государства.

Собеседники NBC отметили, что глава Пентагона Ллойд Остин указал на необходимость следовать правилам ведения войны в беседах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и с министром обороны страны Йоавом Галантом. В частности, Остин посоветовал придерживаться более высоких моральных принципов, чем радикальное движение ХАМАС, а также обратил внимания Израиля на то, что если в результате наземной операции в секторе Газа число жертв среди гражданского населения вырастет, то мировая общественность может переключить свое внимание с преступлений ХАМАС на гибель людей по вине израильских сил.

"Мы пытаемся убедить [Израиль], но эмоции берут верх", - сказал NBC бывший американский чиновник. Он добавил, что частично израильская сторона все же прислушивается к рекомендациям и заранее предупредила палестинцев в секторе Газа о необходимости эвакуироваться на юг анклава.

Как ранее сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.