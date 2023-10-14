Блинкен попросил КНР использовать свое влияние для урегулирования на Ближнем Востоке

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер Миллер считает, что США и Китай могли бы сотрудничать по вопросам, касающимся этого региона

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в продлившемся около часа телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И просил Пекин использовать свое влияние для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер журналистам, сопровождающим шефа американской дипломатии в его ближневосточном турне.

По словам дипломата, находившийся с официальным визитом в Саудовской Аравии Блинкен провел продуктивный разговор с главой МИД Китая. "Наше послание заключалось в том, что он (госсекретарь - прим. ТАСС) считает, что в наших общих интересах остановить разрастание конфликта", - рассказал Миллер журналистам в самолете Блинкена, который вылетел из Эр-Рияда в Абу-Даби.

"Он [Блинкен] считает, что было бы полезно, если бы Китай мог использовать свое влияние [для этого]", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства. По словам Миллера, США и Китай могли бы сотрудничать по вопросам, касающимся Ближнего Востока.

Как сообщил МИД КНР, Ван И по телефону обсудил с Блинкеном палестино-израильский конфликт и указал на риск выхода ситуации из-под контроля. Как уточнил министр иностранных дел Китая, урегулирование палестино-израильского конфликта должно опираться на принцип "два государства для двух народов". Он указал на необходимость формирования независимого Государства Палестина и на обеспечение его мирного сосуществования с Израилем. Кроме того, Ван И заявил, что китайские власти считают неприемлемым решение палестинской проблемы путем силового воздействия. Как уточнил глава МИД КНР, необходимо добиться скорейшей деэскалации, не допустить дополнительных жертв, соблюдать нормы международного права, создать каналы для оказания гуманитарной помощи местному населению. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает консолидацию усилий международного сообщества и меры Совета Безопасности ООН по урегулированию данного конфликта.