14 октября, 14:48
Палестино-израильский конфликт

Военный самолет доставил порядка 160 граждан Южной Кореи из Израиля

По данным агентства Yonhap, вместе с ними прибыли 51 японец и 6 граждан Сингапура

СЕУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет KC-330 доставил из Израиля в Республику Корея 163 южнокорейца. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД страны, вместе с ними прибыли 51 японец и 6 граждан Сингапура.

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Самолет вылетел из Тель-Авива в субботу и приземлился на авиабазе в городе Соннам в 22:45 по местному времени (16:45 мск). Агентство указывает, что правительство Южной Кореи впервые использовало военный самолет для вывоза сограждан из Израиля после обострения ситуации. До этого 192 человека вернулись в страну на борту самолета авиакомпании Korean Air.

Использование военного самолета в Сеуле объяснили "ростом числа приостановленных рейсов" в аэропорту Тель-Авива. В Израиле остается около 470 граждан Южной Кореи, многие из них решили остаться по собственному желанию, поскольку долгое время проживали в стране. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтРеспублика КореяИзраиль
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