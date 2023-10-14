14 октября, 14:43
Палестино-израильский конфликт

NBC: США призвали своих граждан в Газе переместиться к КПП "Рафах" на границе с Египтом

По данным телеканала, пропускной пункт могут открыть "на очень ограниченный промежуток времени" и без каких-либо объявлений

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают искать способы эвакуации американских граждан, желающих покинуть сектор Газа, и просят их заранее переместиться на юг анклава к границе с Египтом на случай открытия КПП "Рафах". Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Мы сообщили американским гражданам в Газе, с которыми поддерживаем контакт, что, если они хотят и считают это безопасным, то могут переместиться ближе к пограничному переходу "Рафах", - приводит его слова телеканал NBC. При этом чиновник отметил, что КПП может быть открыт "на очень ограниченный промежуток времени" и что его открытие может состояться без каких-либо объявлений.

Ранее источники в секторе Газа сообщили телеканалу Al-Qahera al-Ihbariya, что египетские власти якобы "отказали в проходе через наземный КПП "Рафах" иностранцам, находящимся в палестинском секторе". По свидетельству очевидцев, некоторые иностранцы уже несколько часов ожидают разрешения перейти на территорию Египта. Источники телеканала также утверждают, что решение властей Египта основано на их позиции, что "КПП не может служить для перехода из Газы исключительно для иностранцев", и "он [контрольно-пропускной пункт] служит для облегчения доставки помощи в палестинский анклав". 

Теги:
СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация