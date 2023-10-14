14 октября, 14:44,
обновлено 14 октября, 15:11
Палестино-израильский конфликт

Почти 30 медработников стали жертвами израильских атак за время эскалации в Газе

Глава комитета скорой и неотложной помощи при Минздраве Палестины Ияд Закут ранее сообщил, что в ходе атак Израиля по палестинскому анклаву были уничтожены 23 машины скорой помощи

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. В результате израильских атак в секторе Газа в течение последней недели погибли 28 сотрудников медицинских служб. Такие данные привела министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

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"За неделю резкой эскалации напряженности вокруг сектора Газа при атаках израильских сил в палестинском анклаве были убиты 28 медицинских работников", - цитирует ее телеканал Al Hadath.

Ранее глава комитета скорой и неотложной помощи при Минздраве Палестины Ияд Закут сообщил, что в ходе атак Израиля по Газе были уничтожены 23 машины скорой помощи, несколько десятков сотрудников экстренной медицинской помощи получили ранения. По его словам, Израиль "намеренно ослабляет полевые возможности подразделений скорой помощи, чтобы максимально затруднить выполнение медицинскими бригадами их задач по эвакуации пострадавших после бомбардировок". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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