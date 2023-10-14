Программа погранбезопасности СГ включила в себя укрепление границы с Польшей

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Программа Союзного государства (СГ) Белоруссии и России по обеспечению пограничной безопасности на 2023-2027 годы предусматривает укрепление белорусско-польского участка границы. Об этом сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Александр Маркевич.
"Первая [из двух принятых в 2023 году программ СГ в области военно-технического сотрудничества] касается обеспечения пограничной безопасности на 2023-2027 годы. В рамках этого проекта идет работа по укреплению белорусско-польского участка государственной границы: за счет союзного бюджета осуществляется закупка вооружений, техники, совершенствуются интеллектуальные системы охраны рубежей", - приводит слова парламентария издание "Народная газета".
В начале февраля государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев сообщил, что в 2023 году планируется запустить четыре новые союзные программы, в том числе три - в сфере безопасности. Две из них нацелены на укрепление инфраструктуры региональной группировки войск Белоруссии и России, еще одна касается укрепления пограничной безопасности.
Минск неоднократно заявлял об усилении группировок национальных вооруженных сил стран НАТО и формирований альянса в Польше и Прибалтике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал на то, что продолжающееся наращивание группировки войск НАТО на восточном фланге альянса под предлогом сдерживания РФ и ее союзников является освоением потенциального театра боевых действий. В белорусском Генштабе отмечали, что развернутые в Польше и странах Балтии формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии.