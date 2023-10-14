Программа погранбезопасности СГ включила в себя укрепление границы с Польшей

Как сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Александр Маркевич, за счет союзного бюджета осуществляется закупка вооружений, техники, совершенствуются интеллектуальные системы охраны рубежей

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Программа Союзного государства (СГ) Белоруссии и России по обеспечению пограничной безопасности на 2023-2027 годы предусматривает укрепление белорусско-польского участка границы. Об этом сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Александр Маркевич.

"Первая [из двух принятых в 2023 году программ СГ в области военно-технического сотрудничества] касается обеспечения пограничной безопасности на 2023-2027 годы. В рамках этого проекта идет работа по укреплению белорусско-польского участка государственной границы: за счет союзного бюджета осуществляется закупка вооружений, техники, совершенствуются интеллектуальные системы охраны рубежей", - приводит слова парламентария издание "Народная газета".

В начале февраля государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев сообщил, что в 2023 году планируется запустить четыре новые союзные программы, в том числе три - в сфере безопасности. Две из них нацелены на укрепление инфраструктуры региональной группировки войск Белоруссии и России, еще одна касается укрепления пограничной безопасности.

Минск неоднократно заявлял об усилении группировок национальных вооруженных сил стран НАТО и формирований альянса в Польше и Прибалтике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал на то, что продолжающееся наращивание группировки войск НАТО на восточном фланге альянса под предлогом сдерживания РФ и ее союзников является освоением потенциального театра боевых действий. В белорусском Генштабе отмечали, что развернутые в Польше и странах Балтии формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии.