14 октября, 15:33
Палестино-израильский конфликт

В Братиславу прибыл четвертый эвакуационный рейс из Израиля с 90 пассажирами на борту

Кроме словаков, этим рейсом доставили граждан стран ЕС, Великобритании, Израиля, Канады, США и Украины

БРАТИСЛАВА, 14 октября. /ТАСС/. Словакия осуществила четвертый эвакуационный авиарейс из Израиля, на борту самолета находились 90 человек, пожелавших покинуть эту страну. Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) МИД республики.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"В аэропорту имени Штефаника в Братиславе сегодня приземлился четвертый эвакуационный рейс из Израиля. На борту находились 46 граждан Словакии и 44 гражданина других стран", - говорится в сообщении.

Кроме словаков, в Братиславу этим рейсом были доставлены граждане стран ЕС, Великобритании, Израиля, Канады, США и Украины.

Согласно заявлению МИД, с 7 октября это был первый направленный словацким правительством в Израиль самолет, который вывез оттуда не только граждан Словаки. Тремя предыдущими эвакуационными рейсами из Израиля, организованными кабмином Словакии, на родину были возвращены 272 словака. 

Теги:
ПалестинаСловакияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация