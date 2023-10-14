14 октября, 15:19

Кулеба признался, что пытался навязать Германии чувство вины перед Украиной

Глава украинского МИД упомянул события Первой мировой войны и Великой Отечественной войны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Берлин никогда не испытывал вины перед Киевом за исторические события, и признался в попытках развить у немецких партнеров чувство ответственности.

"Германия, например, никогда не чувствовала никакой вины перед Украиной <...>. Я не раз довольно в прямолинейной, скажем дипломатически, форме говорил, что вы должны нам. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "1+1".

В этой связи министр упомянул события Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. По мнению Кулебы, в Германии испытывают вину за действия режимов тех времен перед Россией и перед еврейским населением, но не перед Украиной. 

Теги:
УкраинаГерманияКулеба, Дмитрий Иванович
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