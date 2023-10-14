Армия Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

По данным армейской пресс-службы, речь идет о военных целях

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские военные приступили к нанесению массированных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил граничащий с сектором Газа район и спросил дислоцированных там военных о готовности к "следующему этапу операции". "Вы готовы к следующему этапу?" - задавал премьер на видео вопросы военным, пожимая им руки. "Наступает следующий этап", - добавлял Нетаньяху, не приводя других подробностей. Видео встречи главы кабмина с пехотинцами распространила канцелярия премьера.

Израильские военные на вопрос о готовности к следующему этапу операции в секторе Газа утвердительно кивали в ответ.