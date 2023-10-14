Глава СНБ заявил, что Израиль не справился с миссией по предупреждению атаки из Газы

Цахи Ханегби заявил, что израильские власти "верили в то, что ХАМАС получил урок" ранее

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израиль провалил миссию по предотвращению атаки вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Это признал руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби.

"Нет сомнений, что Израиль не выполнил миссию по предупреждению нападения из сектора Газа. Мы верили в то, что ХАМАС получил урок [в ходе предыдущих израильских военных операций в палестинском анклаве]. Это была большая ошибка", - сказал он в ходе телеобращения.

"Весной этого года "Исламский джихад" молил о спасении и помощи от ХАМАС, но ХАМАС решил не вступать в виток противостояния. И тогда мы решили, что они (ХАМАС - прим. ТАСС) поняли", - пояснил Ханегби. Глава Совбеза также отметил, что "Израиль старается не оказаться втянутым в военные действия на двух фронтах" - с ХАМАС в секторе Газа на юге и движением "Хезболлах" в Ливане на севере.

Ханегби также пояснил, что Израиль "не получал конкретного предупреждения" о готовящейся ХАМАС атаке, "в том числе от Египта". Он добавил, что 7 октября за 2,5 часа до атаки глава Службы общей безопасности Израиля был вызван на экстренный брифинг по новой разведывательной информации, но она "не привела к мобилизации".