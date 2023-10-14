В ООН сообщили, что в секторе Газа заканчивается продовольствие

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что также нет воды и электричества

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа становится недопустимой, там заканчивается продовольствие, нет воды, электричества и топлива.

"Около 2 тыс. человек погибли, гораздо большее число людей было ранено. Нет электричества, нет воды, нет топлива. Запасы продовольствия достигли опасно низкого уровня. В переполненных больницах заканчиваются медикаменты. Морги переполнены. <...> И без того критичная гуманитарная ситуация в Газе быстро становится недопустимой", - следует из его заявления.

Гриффитс призвал к немедленному освобождению заложников, пропуску гуманитарных грузов, защите мирного населения и гражданской инфраструктуры. "На Западном берегу [реки Иордан] растет уровень насилия, увеличивается число погибших и пострадавших среди гражданского населения. <...> Серьезное беспокойство вызывает риск распространения конфликта на территорию Ливана, - указал представитель ООН. - Все страны, обладающие влиянием, должны использовать его, чтобы гарантировать соблюдение правил ведения войны и избежать дальнейшей эскалации и распространения [конфликта]".

"Прошлая неделя стала испытанием для человечества, и человечество не справляется", - подытожил Гриффитс.