Израиль заявил о готовности к военным действиям в Газе с упором на наземную операцию

Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий [против радикалов ХАМАС в секторе Газа] с упором на масштабную наземную операцию. Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли", - говорится в заявлении пресс-службы.

"В последние дни бойцы ЦАХАЛа ведут борьбу с террористами в различных населенных пунктах и позициях вокруг сектора Газа. Военнослужащие действовали мужественно и решительно, чтобы вернуть контроль над населенными пунктами и базами, захватили большое количество оружия, находившегося в распоряжении террористов, эвакуируя при этом раненых", - продолжили военные.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил граничащий с сектором Газа район и спросил дислоцированных там военных о готовности к "следующему этапу операции". "Вы готовы к следующему этапу?" - задавал премьер на видео вопросы военным, пожимая им руки. "Наступает следующий этап", - добавлял Нетаньяху, не приводя других подробностей. Видео встречи главы кабмина с пехотинцами распространила канцелярия премьера.

Израильские военные на вопрос о готовности к следующему этапу операции в секторе Газа утвердительно кивали в ответ.