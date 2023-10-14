Конгрессмен считает, что США не стоит объединять запросы на помощь Израилю и Украине

Мэтт Гетц заявил, что поддержал бы запрос о дополнительной помощи израильской стороне, но не украинской

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Инициатор отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) заявил, что "ответственное правительство" не должно пытаться объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Израилю и Украине.

"Как бы вы ни относились к Израилю, как бы вы ни относились к Украине, я считаю, что ответственное и разумное правительство должно заниматься этими вопросами по отдельности. Их не следует объединять. Например, я бы поддержал запрос о дополнительной помощи Израилю, но не Украине", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Метц отметил, что Вашингтон давно практикует смешение законопроектов, пытаясь протянуть их по принципу "ты мне, я тебе".

"Это то, что я пытаюсь изменить. Идет ли речь о нашем бюджете, о помощи другим странам, я добиваюсь отдельного голосования по отдельным вопросам", - подчеркнул Гетц.

Ранее телеканал NBC сообщил, что несколько республиканцев в Палате представителей Конгресса США скептически относятся к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю. По его сведениям, скептически настроены даже некоторые из тех республиканцев, которые в целом поддерживают оказание поддержки обеим странам.