14 октября, 16:39
Палестино-израильский конфликт

Франция призвала Ливан и Иран не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

В Париже считают, что первой жертвой возможной эскалации станет само ливанское государство

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Франция выступает против прямого или косвенного участия Ливана и Ирана в конфликте между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

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В частности, Париж рассчитывает, что Ливан и группировка "Хезболлах" "обязательно проявят сдержанность, чтобы избежать открытия второго фронта в регионе". "Первой жертвой [возможной эскалации] станет [сам] Ливан", считают французские власти.

"Ирану предстоит сыграть свою роль, которая может быть очень негативной в нынешней ситуации, однако он может сыграть и позитивную роль, которая заключается в воздержании от поддержки операций ХАМАС, чтобы избежать региональной эскалации", - заявили также в Елисейском дворце. 

Теги:
ИранЛиванПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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