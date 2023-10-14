В Индии считают резолюцию ЕП по Манипуру вмешательством во внутренние дела

Спикер нижней палаты парламента Ом Бирла заявил, что внутриполитические дела страны не должны обсуждаться другими и выступил против предложений, выдвинутых в Европарламенте

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер нижней палаты парламента Индии Ом Бирла выразил решительный протест вице-председателю Европарламента (ЕП) Николе Бир по поводу принятия резолюции, призывающей срочно восстановить мир в штате Манипур.

Бирла подчеркнул, что "внутриполитические дела [Индии] не должны обсуждаться другими и выступил против предложений, выдвинутых в ЕП относительно того, как [решать] дела республики", - говорится в сообщении секретариата нижней палаты.

ЕП принял резолюцию, призывающую правительство Индии срочно восстановить мир в северо-восточном штате Манипур на фоне эскалации межобщинного конфликта. Документ, принятый подавляющим большинством голосов, призывает индийские власти бороться против насилия, принимать меры по пресечению таких инцидентов в соответствии с международными обязательствами в области прав человека.

Весной представители этнической группы мейтеи в Манипуре потребовали наделить их статусом зарегистрированной касты, который дает несколько привилегий. Это вызвало протест со стороны племени куки, составляющего большинство населения штата. В начале мая организации куки провели марш, после которого вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен. Наиболее активная фаза межэтнического насилия пришлась на последний весенний месяц. В столкновениях погибли не менее 175 человек.

Согласно заявлению индийского МИД, "подобное вмешательство во внутренние дела Индии неприемлемо и отражает колониальный образ мышления". "Европарламенту следует более продуктивно использовать время для решения своих внутренних вопросов", - указали во внешнеполитическом ведомстве.