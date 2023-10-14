Помощник мэра французской коммуны попал под расследование после критики Израиля

Социалистическая партия отстранила Мохамеда Макни от всех занимаемых в регионе должностей, пояснив такой шаг тем, что его публикации "провоцировали ненависть" в отношении израильской стороны

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура Гренобля начала расследование в отношении помощника мэра французской коммуны Эшироль Мохамеда Макни после его публикаций в соцсетях на тему арабо-израильского конфликта. Об этом сообщил прокурор Гренобля Эрик Вайян.

"Спорные высказывания по поводу [палестинской группировки] ХАМАС: начато расследование в отношении помощника мэра Эшироля Мохамеда Макни за оправдание терроризма", - говорится в сообщении прокурора в соцсети X (ранее Twitter).

В четверг региональная ячейка Социалистической партии Франции опубликовала заявление, в котором назвала заявления Макни "противоречащими социалистическим ценностям". Партия отстранила его от всех занимаемых в регионе должностей, пояснив такой шаг тем, что его публикации "провоцировали ненависть в отношении Израиля". В мэрии города также поспешили заверить, что слова политика не отражают позицию всей городской администрации.

На странице Макни в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с 9 по 11 октября опубликована серия записей в поддержку Палестины. Также на своей странице политик называет власти Израиля "фашистским режимом" и возлагает на них ответственность за очередной виток эскалации на границе с сектором Газа. После того, как содержание его постов попало в СМИ и они были подвергнуты осуждению, Макни извинился за двусмысленность, пояснив, что всегда защищал урегулирование по принципу двух государств и всегда поддерживал дело Палестины, однако категорически осуждает террористические методы борьбы и "насилие с любой стороны".