14 октября, 17:00
Палестино-израильский конфликт

В МВД Франции сообщили о задержании за неделю 65 человек за антисемитизм

Глава ведомства Жеральд Дарманен отметил, что в общей сложности было зафиксировано 189 проявлений антисемитизма в республике за последние семь дней

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали 65 человек за проявления антисемитизма начиная с субботы, 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"С прошлой субботы было задержано 65 человек в связи с актами антисемитизма", - заявил он.

По словам Дарманена, в общей сложности было зафиксировано 189 проявлений антисемитизма в республике за последние семь дней. Он также уточнил, что 23 из 65 задержанных были иностранцами, 10 сейчас ожидают депортации. В отношении еще 13, из которых 4 несовершеннолетних, проводится процедура аннулирования видов на жительство.

"Я потребовал распустить ряд организаций, которые оказывают финансовую или иную поддержку ХАМАС, <...> а также распорядился жестко реагировать на проявления экстремизма со стороны иностранцев, в том числе посредством аннулирования вида на жительство и высылки из страны", - добавил министр. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация