Bild: во Франкфурте-на-Майне задержали более 100 человек во время антиизраильской акции

По информации газеты, около 600 человек, несмотря на запрет суда, приняли участие в этой демонстрации

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 600 человек, несмотря на запрет суда, приняли участие в антиизраильской демонстрации во Франкфурте-на-Майне. Более 100 человек задержаны до установления личности, пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, сотни демонстрантов прошли маршем по центру города, скандируя среди прочего лозунг: "Германия финансирует, Израиль бомбит". Затем манифестанты собрались в центре Франкфурта-на-Майне. Полиция окружила собравшихся и попыталась разогнать запрещенный митинг. Свыше 100 человек были задержаны. "Против всех, кто не выполнил неоднократные просьбы покинуть территорию, были возбуждены соответствующие дела", - сказал представитель полиции Томас Холлербах.

В то же время в городе прошли и произраильские митинги, в том числе акция против антисемитизма и солидарности с Израилем.

Пропалестинская демонстрация состоялась в субботу не только во Франкфурте, но и в Дюссельдорфе и в Кёльне. В Дюссельдорфе на акцию пришло значительно больше людей, чем ожидалось. На демонстрацию под девизом "Свободная Палестина" было зарегистрировано 50 участников, но пришли около 700 человек. Люди маршировали по городу с многочисленными палестинскими флагами.

Акция прошла без каких-либо серьезных происшествий. В демонстрации приняли участие не только арабы, но и несколько немецких "левых". В Кёльне административный суд отменил запрет на проведение пропалестинской демонстрации, в которой изначально было зарегистрировано 100 участников. Одновременно на другой стороне площади также проходила произраильская демонстрация, в которой приняли участие около 200 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 1,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.