DPA: Бундесвер направил два военно-транспортных борта для вывоза граждан ФРГ из Израиля

По информации агентства, на 15 октября запланирован еще один рейс

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Бундесвер окажет помощь в эвакуации граждан Германии из Израиля. Об этом сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах агентство DPA.

По его информации, два военно-транспортных самолета A400M в настоящее время направляются в Тель-Авив. На воскресенье запланирован еще один рейс.

Ранее DPA со ссылкой на МИД ФРГ сообщило, что порядка 2,8 тыс. граждан Германии и членов их семей уже выехали из Израиля после обострения ситуации вокруг сектора Газа.

В воскресенье германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля. Два самолета Airbus общей вместимостью чуть менее 500 пассажиров должны вылететь из города Акаба в Иордании недалеко от израильской границы. В пятницу стало известно, что авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, больше не будут выполнять специальные рейсы для эвакуации граждан из Израиля. Причиной такого решения, помимо неопределенной ситуации в области безопасности, являются нерешенные вопросы стабильности работы в Тель-Авиве. Кроме основного бренда, в концерн Lufthansa Group входят Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.