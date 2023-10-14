СМИ: Бразилия подготовила конкурирующий с РФ проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

По информации O Globo, Бразилия в отличие от России включила в текст документа "осуждение террористических атак ХАМАС"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 октября. /ТАСС/. Бразилия подготовила проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по израильско-палестинскому конфликту, включив в него призыв к осуждению ХАМАС, и рассчитывает, что его удастся согласовать до конца следующей недели. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники.

Россия первой предложила СБ ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту, с текстом которой ознакомился ТАСС. Она содержит призыв к перемирию в регионе, освобождению заложников, осуждает насилие против гражданских лиц и все акты терроризма. РФ призывает к доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медсредства, к созданию условий для эвакуации и защиты гражданских лиц. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что часть членов СБ ООН положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие отнеслись сдержанно.

В бразильском проекте, как и в российском документе, содержится призыв к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и требование допустить гуманитарную помощь ООН в регион, указывают собеседники O Globo. Вместе с тем Бразилия в отличие от России включила в текст "осуждение террористических атак ХАМАС".

Источники O Globo добавили, что некоторые постоянные члены Совбеза ООН, среди которых есть Соединенные Штаты, не намерены одобрять проект резолюции, если в нем не будет содержаться осуждение ХАМАС.

Как ранее пояснил журналистам Небензя, комментируя отсутствие в российском проекте упоминания ХАМАС, основной акцент в российской резолюции сделан на гуманитарную составляющую.

Собеседники издания указали, что Бразилия направила текст проекта резолюции членам СБ ООН, ждет их поправок и предложений, рассчитывает, что окончательный текст резолюции удастся согласовать до конца следующей недели. Однако Бразилия понимает, что это будет непросто, признает, что распространенный ею проект - это лишь отправная точка, указывает газета.