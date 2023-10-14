ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, это было сделано в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее 14 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы территории Израиля ранее сегодня", - говорится в заявлении военных.

В субботу армейская пресс-служба сообщила, что израильский БПЛА нанес удар по группе вооруженных лиц, пытавшихся проникнуть на территорию еврейского государства одновременно с минометным обстрелом района горы Хар-Дов на Голанских высотах.