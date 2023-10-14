14 октября, 17:40,
обновлено 14 октября, 17:56
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, это было сделано в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее 14 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы территории Израиля ранее сегодня", - говорится в заявлении военных.

В субботу армейская пресс-служба сообщила, что израильский БПЛА нанес удар по группе вооруженных лиц, пытавшихся проникнуть на территорию еврейского государства одновременно с минометным обстрелом района горы Хар-Дов на Голанских высотах. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация