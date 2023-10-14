14 октября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

Глава британского МИД заявил, что главной угрозой для народа Палестины является ХАМАС

Джеймс Клеверли отметил, что в гибели жителя и Палестины, и Израиля виновато это движение

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС является главной угрозой для народа Палестины и несет ответственность за гибель жителей сектора Газа. Об этом написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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"ХАМАС - самая большая угроза для палестинского народа. Они [члены движения] прячутся в больницах и школах, используют детей и женщин как живой щит, - написал министр. - Смерть любого мирного жителя - трагедия. Идет ли речь о палестинце или израильтянине - в его гибели виноват ХАМАС". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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