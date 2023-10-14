Полиция Франции не нашла признаков минирования в Версале и Лувре

Глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что не было никакой реальной угрозы

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники французских правоохранительных органов к настоящему моменту не обнаружили взрывчатых веществ в Лувре или Версале, откуда ранее пришлось эвакуировать тысячи посетителей после анонимных угроз. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"То, что произошло в Версальском дворце, в Лувре или на Лионском вокзале, - каждый раз мы отправляем на места саперов, эвакуируем граждан. Я могу заверить, что в отношении этих трех объектов, которые вы упомянули, которые были закрыты после эвакуации, не было никакой реальной угрозы. Там не было ни бомб, ни признаков возможного нападения", - сказал он, добавив, что правоохранительные органы регулярно направляют большие силы для проверки каждой подобной угрозы, в том числе чтобы успокоить граждан.

Министр напомнил, что в последнее время было достаточно много анонимных телефонных звонков, а также электронных писем с угрозами, например, в отношении школ. "Каждый раз мы убеждались, что угрозы ложные. Мы систематически задерживаем людей, совершающих такие звонки", - добавил Дарманен.

Ранее посетители Версальского дворца, Лувра и Лионского вокзала были эвакуированы после анонимных сообщений об угрозе взрыва. В каждом случае полиция оцепляла место происшествия, а в администрациях Версальского дворца и Лувра подтвердили корреспонденту ТАСС, что приняли решение не возобновлять прием посетителей до конца субботы.

В настоящий момент на территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно.