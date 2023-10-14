СМИ: ХАМАС заявил, что среди захваченных радикалами заложников много раненых

По информации Al Arabiya, "существует большая опасность для их жизни из-за израильских бомбардировок" по палестинскому анклаву

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что среди захваченных его сторонниками заложников имеется много раненых. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно утверждению представителя ХАМАС, "среди пленных, находящихся в секторе Газа, большое количество раненых". Он также указал, что "существует большая опасность для их [заложников] жизни из-за израильских бомбардировок" по палестинскому анклаву.

Некоторое время назад ХАМАС объявило, что в результате израильских атак за минувшие сутки погибли девять находившихся в его руках заложников, включая четырех иностранных граждан. По утверждению боевого крыла движения, "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама", они погибли из-за бомбардировок "тех мест, где находятся пленники". Накануне радикалы утверждали, что при обстрелах Израиля в секторе Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранцы.

Ранее газета The Washington Post предположила, что ХАМАС доставило в сектор Газа не менее 64 человек, которые были взяты в заложники во время вылазок в Израиле. Как отмечается в публикации, среди этих 64 человек "49, по всей видимости, гражданские лица, в том числе 9 детей, а 11 человек, как кажется, израильские военнослужащие". 9 октября израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что различные палестинские группировки захватили и удерживают в плену не менее 130 заложников. Позже глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек.