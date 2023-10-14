В ЛАГ заявили о возможном скором вступлении в силу гуманитарного перемирия в Газе

Помощник генсека Лиги Хусам Заки отметил, что "в настоящее время Египет прилагает максимум усилий в этом направлении, для доставки гуманитарной помощи в Газу"

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил о возможности наступления в самом скором времени перемирия в секторе Газа между израильской и палестинской сторонами.

"Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе", - сообщил Заки, слова которого привел Al-Qahera al-Ihbariya. Помощник генсека ЛАГ добавил, что "в настоящее время Египет прилагает максимум усилий в этом направлении, для доставки гуманитарной помощи в Газу".

Ранее агентство Maan сообщило, что египетские власти намерены прийти к всеобъемлющему соглашению по работе контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, которое бы обеспечило безопасную доставку гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Каир, по утверждению источников агентства в египетских структурах безопасности, настаивает на нахождении "комплексных решений, которые, помимо выхода иностранцев из Газы и доставки грузов в сектор, должны включать вопросы о перемирии между конфликтующими сторонами и прекращение выталкивания палестинцев к египетской границе".

Египет ранее обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Планируется, что из Эль-Ариша помощь будет направляться в палестинский анклав через единственный на границе Египта и сектора Газа КПП "Рафах". Как указали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".