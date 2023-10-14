14 октября, 18:29
Палестино-израильский конфликт

В США работают с Израилем и ООН над смягчением гуманитарных последствий в регионе

Американский лидер отметил, что работа ведется также с Египтом и Иорданией

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. США работают с несколькими странами, включая Израиль, а также с ООН, чтобы облегчить гуманитарные последствия нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в регионе. Об этом заявил американский президент Джо Байден в социальной сети X (ранее Twitter).

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"США работают с правительствами Израиля, Египта, Иордании, а также с ООН, стремясь усилить поддержку с целью облегчить гуманитарные последствия атаки ХАМАС, создать условия, необходимые для возобновления поставок помощи, и отстаивать соблюдение правил ведения войны", - сказал глава государства. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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