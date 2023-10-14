В США работают с Израилем и ООН над смягчением гуманитарных последствий в регионе

Американский лидер отметил, что работа ведется также с Египтом и Иорданией

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. США работают с несколькими странами, включая Израиль, а также с ООН, чтобы облегчить гуманитарные последствия нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в регионе. Об этом заявил американский президент Джо Байден в социальной сети X (ранее Twitter).

"США работают с правительствами Израиля, Египта, Иордании, а также с ООН, стремясь усилить поддержку с целью облегчить гуманитарные последствия атаки ХАМАС, создать условия, необходимые для возобновления поставок помощи, и отстаивать соблюдение правил ведения войны", - сказал глава государства.