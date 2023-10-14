14 октября, 18:33

Президент ОАЭ и госсекретарь США обсудили гуманитарные проблемы сектора Газа

По информации WAM, стороны договорились активизировать усилия, направленные на урегулирование конфликта и прекращение боевых действий, которые Израиль ведет с радикальными палестинскими группировками

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего турне по странам Ближнего Востока встретился в Абу-Даби с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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Как сообщило агентство WAM, президент и госсекретарь обсудили "первоочередную задачу обеспечения полной защиты гражданского населения" в секторе Газа, а также необходимость организации гуманитарных коридоров для доставки помощи жителям анклава. Кроме того, стороны договорились активизировать усилия, направленные на урегулирование конфликта и прекращение боевых действий, которые Израиль ведет с радикальными палестинскими группировками.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта госсекретарь США отправился в большое турне по Ближнему Востоку, которое охватывает почти всех ключевых игроков региона. Изначально Блинкен планировал посетить Израиль, а на следующий день - Иорданию, однако Госдепартамент анонсировал продолжение поездки.

13 октября Блинкен встретился в Аммане с королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом, а затем прилетел в Доху, где провел переговоры с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. В субботу госсекретарь встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде. Ожидается, что до 15 октября он посетит Египет. 

Теги:
СШАОАЭБлинкен, Энтони
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