В Тель-Авиве здание мэрии подсветили в цвета флагов США и Израиля

Решение установить такую подсветку мэр города Рон Хульдаи объяснил желанием выразить признательность "за безоговорочную поддержку" от американского президента Джо Байдена и всех Соединенных Штатов в свете последних событий

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Здание мэрии Тель-Авива получило подсветку в цвета флагов Израиля и США в знак солидарности двух стран в свете нового обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

Фасад здания подсвечивается попеременно то в цвета израильского флага, то в цвета американского флага. Изображения меняются каждые три секунды.

Решение установить такую подсветку мэр города Рон Хульдаи ранее объяснил желанием выразить признательность "за безоговорочную поддержку от президента [США] Джо Байдена и всех Соединенных Штатов" в свете последних событий. "Моим друзьям в США и по всему миру: мы всегда будем помнить, кто был вместе с нами в самое мрачное для нас время", - заявил градоначальник.