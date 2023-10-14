14 октября, 19:08
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве здание мэрии подсветили в цвета флагов США и Израиля

Здание мэрии Тель-Авива. Иван Батырев/ ТАСС
Здание мэрии Тель-Авива
© Иван Батырев/ ТАСС

Решение установить такую подсветку мэр города Рон Хульдаи объяснил желанием выразить признательность "за безоговорочную поддержку" от американского президента Джо Байдена и всех Соединенных Штатов в свете последних событий

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Здание мэрии Тель-Авива получило подсветку в цвета флагов Израиля и США в знак солидарности двух стран в свете нового обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

Фасад здания подсвечивается попеременно то в цвета израильского флага, то в цвета американского флага. Изображения меняются каждые три секунды.

Решение установить такую подсветку мэр города Рон Хульдаи ранее объяснил желанием выразить признательность "за безоговорочную поддержку от президента [США] Джо Байдена и всех Соединенных Штатов" в свете последних событий. "Моим друзьям в США и по всему миру: мы всегда будем помнить, кто был вместе с нами в самое мрачное для нас время", - заявил градоначальник. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация