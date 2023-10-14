Нетаньяху в течение дня созвонился с Шольцем, Макроном, Мицотакисом

По итогам этих бесед "было решено продолжать поддерживать постоянную связь", сообщили в канцелярии главы правительства Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвонился в течение дня с лидерами Германии Олафом Шольцем, Греции Кириакосом Мицотакисом и Франции Эмманюэлем Макроном и поблагодарил их за поддержку Израиля в условиях нового обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в течение дня провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Премьер-министр поблагодарил европейских лидеров за выражение непоколебимой поддержки Израиля", - говорится в сообщении.

По итогам этих бесед "было решено продолжать поддерживать постоянную связь", добавили в канцелярии.