ЕС созовет экстренный саммит по Израилю 17 октября для обсуждения новых рисков для Европы

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что участники встречи должны "обсудить предоставление гуманитарной помощи", возможные "риски усиления напряженности между разными сообществами в Европе", а также "значительную угрозу миграции"

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) проведет экстренный саммит глав государств и правительств 17 октября в формате видеоконференции для обсуждения новых угроз безопасности для Европы, перспективы предоставления гуманитарной помощи Палестине и риска нового миграционного кризиса. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета (саммита ЕС - прим. ТАСС) в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию [в отношении конфликта в Израиле] и определил четкий единообразный порядок действий, который отражает сложность ситуации", - написал он в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Мишель подчеркнул, что в контексте конфликта в Израиле участники встречи должны "обсудить предоставление гуманитарной помощи", возможные "риски усиления напряженности между разными сообществами в Европе, что подогреет экстремистские настроения". "Кроме того, существует значительный риск миграции и перемещения масс людей в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев, что создает риск новых миграционных волн для Европы", - подчеркнул Мишель.

Он напомнил, что ЕС "выражает полную солидарность с Израилем", требует "немедленного освобождения всех заложников", и "признает право Израиля на самозащиту в полном соответствии с международным правом".

В то же время он отмечает, что большую тревогу международного сообщества вызывают "трагические сцены в секторе Газа, которые стали следствием блокады и отсутствия возможностей удовлетворить базовые нужды населения, что усугубляется значительными разрушениями, вызванными массированным артиллерийскими обстрелами".

Мишель призвал все страны ЕС к "солидарности и единству" перед лицом этого кризиса.

Разногласия ЕС

Отсутствие сколько-нибудь согласованной позиции в ЕС по ситуации в Израиле уже отметили многие международные эксперты и СМИ. Так, 9 октября за 12 часов различные члены Еврокомиссии выпустили серию заявлений, в первом из которых говорилось, что ЕС немедленно заморозит всю помощь Палестине в €691 млн. В последнем же Евросоюз заявил о намерении срочно расширить гуманитарную поддержку Палестины.

Также значительное недовольство многих стран Евросоюза вызвал визит в Израиль 13 октября главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого она от имени ЕС сделала ряд высказываний, в которых фактически выразила абсолютную поддержку Израиля. Как написало европейское издание газеты Politico, эта позиция вызвала резкую критику со стороны многих стран ЕС, которые считают, что фон дер Ляйен испытывает "недопустимую предвзятость" в пользу Израиля, фактически обещая поддержать любые его действия против палестинцев. "Это не та позиция, под которой готовы подписаться страны", - заявил газете представитель миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

Мнения внутри европейских институтов и между странами сообщества расходятся главным образом по поводу того, какой ответ Израиля ЕС готов считать пропорциональным, и какую позицию Брюссель должен занять в отношении мирных жителей сектора Газа.