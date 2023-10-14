Красный Крест контактирует с ХАМАС и Израилем для доставки лекарств заложникам

Представитель организации заявил, что "в Газе должно быть установлено перемирие, чтобы бригады могли вернуться к нормальной работе"

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Представители Красного Креста контактируют как с палестинским движением ХАМАС, так и с Израилем по вопросу обеспечения необходимыми лекарствами заложников, захваченных радикалами в ходе операции на израильской территории и переправленных в сектор Газа. Об этом сообщил телеканалу Al Arabiya представитель Красного Креста.

"Мы ведем диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, которые удерживаются ХАМАС", - отметил указанный представитель.

По его словам, "в Газе должно быть установлено перемирие, чтобы наши бригады могли вернуться к нормальной работе". Он добавил, что "десятки тысяч жителей сектора нуждаются в срочной помощи".

Некоторое время назад ХАМАС выступило с утверждением, что среди захваченных его сторонниками заложников имеется много раненых. Представитель движения указал также, что "существует большая опасность для их [заложников] жизни из-за израильских бомбардировок" по палестинскому анклаву.

Ранее ХАМАС объявило, что в результате израильских атак за сутки погибли девять находившихся в его руках заложников, включая четырех иностранных граждан. По утверждению боевого крыла движения, "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама", они погибли из-за бомбардировок "тех мест, где находятся пленники". Накануне радикалы утверждали, что при обстрелах Израиля в секторе Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранцы.

Как газета предположила The Washington Post, что ХАМАС доставило в сектор Газа не менее 64 человек, которые были взяты в заложники во время вылазок в Израиле. Как отмечается в публикации, среди этих 64 человек "49, по всей видимости, гражданские лица, в том числе 9 детей, а 11 человек, как кажется, израильские военнослужащие". 9 октября израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что различные палестинские группировки захватили и удерживают в плену не менее 130 заложников. Позже глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек.