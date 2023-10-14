В Париже 19 человек задержаны на манифестации в поддержку Палестины

Еще 752 участника демонстрации оштрафованы

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали 19 и оштрафовали более 750 участников манифестации в поддержку Палестины, организованной на площади Республики в Париже. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

"Итоги дня: 19 человек задержаны, 752 оштрафованы на запрещенной демонстрации, проходившей сегодня на площади Республики", - гласит короткое сообщение пресс-службы.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции после совещания по вопросам безопасности заявил о полном запрете манифестаций в поддержку палестинской группировки ХАМАС на территории страны. Так он отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать проходящую на площади Республики демонстрацию в поддержку Палестины. Он также заявил о намерении запрещать деятельность любых организаций, спонсирующих финансово или продвигающих интересы ХАМАС во Франции или распространяющих антисемитские нарративы. Среди таких организаций он перечислил ассоциации "Палестина победит", "Комитет действий за Палестину" и "Коренные жители Республики".

Между тем, на площади собралось несколько тысяч человек, скандировавших лозунги "Мы все - палестинцы", "Палестина будет жить, Палестина победит" и другие. Также участники акции выражали протест против бомбардировки Израилем жилых кварталов сектора Газа. На протяжении манифестации регулярно происходили стычки участников со стражами порядка, которые требовали от собравшихся разойтись, напоминая о том, что данная акция не была одобрена властями.

По словам Дарманена, французские правоохранительные органы задержали 65 человек за проявления антисемитизма начиная с субботы, 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта. в общей сложности было зафиксировано 189 проявлений антисемитизма в республике за последние семь дней. Он также уточнил, что 23 из 65 задержанных были иностранцами, 10 сейчас ожидают депортации. В отношении еще 13, из которых 4 несовершеннолетних, проводится процедура аннулирования видов на жительство.