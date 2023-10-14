В ФБР фиксируют всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

Директор ведомства Крис Рей призвал к бдительности и попросил делиться информацией, чтобы остановить одиночек, движимых идеями ХАМАС и других радикальных группировок

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что после обострения палестино-израильского конфликта его ведомство фиксирует резкий рост угроз для населения. Об этом сообщил журналист газеты The New York Times Гленн Траш.

"Директор ФБР Крис Рей, выступая в Сан-Диего перед начальниками отделов полиции, заявил, что бюро столкнулось с резким ростом количества угроз после того, как Израиль начал наносить удары. Он призвал к бдительности на местах и попросил делиться информацией, чтобы остановить одиночек, движимых идеями ХАМАС и других [радикальных группировок]", - написал Траш на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.