14 октября, 19:42,
обновлено 14 октября, 19:56
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск двух ракет со стороны Сирии

Перехватчики не были задействованы в соответствии с протоколом, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны Сирии, обе упали в незаселенной местности, средства ПВО для их перехвата не применялись.

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Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за сообщением о сиренах <...>: две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности. Перехватчики не были задействованы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Ранее военные сообщили о срабатывании сигналов тревоги в населенном пункте Авней-Эйтан в южной части Голанских высот, недалеко от границы с Сирией. 

Теги:
СирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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