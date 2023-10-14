Армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск двух ракет со стороны Сирии

Перехватчики не были задействованы в соответствии с протоколом, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны Сирии, обе упали в незаселенной местности, средства ПВО для их перехвата не применялись.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за сообщением о сиренах <...>: две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности. Перехватчики не были задействованы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Ранее военные сообщили о срабатывании сигналов тревоги в населенном пункте Авней-Эйтан в южной части Голанских высот, недалеко от границы с Сирией.