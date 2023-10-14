В ВСУ призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВС Украины Владимир Фитьо заявил, что это необходимо, чтобы "ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК, использовать правильно"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо.

"Сейчас хотел бы всем напомнить, что долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины, и для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - прим. ТАСС) и обновить свои учетные данные. <...> То же самое касается и женщин-медиков. Очно нужно являться в ТЦК, предоставлять весь перечень документов, который у вас есть, и тогда у нас все будет хорошо", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, это необходимо, чтобы "ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК, использовать правильно", а также для предоставления отсрочки тем, кто имеет на нее право. При этом в сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний.

Фитьо подчеркнул, что сейчас мобилизация на Украине касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Однако, как отметил Фитьо, очередей у военкоматов не наблюдается. По его словам, воинский учет женщин необходим государству, чтобы оценить резерв медицинских работников.

14 октября также стало известно, что Министерство образования и науки Украины направило всем руководителям вузов разъяснение, согласно которому, студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.