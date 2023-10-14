14 октября, 19:53,
обновлено 14 октября, 20:10
Палестино-израильский конфликт

Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

Президент Палестины в ходе беседы с лидером США подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в анклаве для доставки его жителям медикаментов и воды

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли и необходимости открытия гуманитарных коридоров для срочной доставки в палестинский анклав медикаментов, воды и топлива.

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Об этом говорится в заявлении руководства Палестины по результатам телефонного разговора между палестинским лидером и американским президентом.

"В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива", - говорится в документе. Отмечается, что Аббас подчеркнул "полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа [со своей земли]". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудБайден, Джо
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