Глава МИД Ирана посетил Катар для переговоров о ситуации в Газе

Стороны указали на необходимость "добиваться немедленного прекращения огня, защиты гражданского населения и освобождения пленных"

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе рабочего визита в Доху провел переговоры с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейх Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как сообщило катарское агентство QNA, стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, указав на необходимость "добиваться немедленного прекращения огня, защиты гражданского населения и освобождения пленных". В ходе переговоров, отмечает агентство, катарский премьер заявил, что конфликт представляет угрозу для региона и будет иметь "ужасные последствия" в случае распространения за пределы Израиля и Палестины.

Согласно заявлению иранского внешнеполитического ведомства, Абдоллахиян обвинил власти Израиля в совершении военных преступлений на территории сектора Газа, а также призвал снять блокаду с анклава, восстановив подачу воды и электроэнергии. "Если преступления сионистского режима против палестинского народа продолжатся, никто не может гарантировать, что ситуация в регионе останется прежней", - подчеркнул он.

Доха стала четвертым пунктом в региональной поездке главы иранской дипломатии, ранее он посетил Багдад, Бейрут и Дамаск. В Бейруте он, в частности, встретился с лидером шиитской партии "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой - один из главных противников Израиля в регионе.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен также отправился в большое турне по Ближнему Востоку, которое охватывает почти всех ключевых игроков региона. Изначально он планировал посетить Израиль, а на следующий день - Иорданию, однако Госдепартамент анонсировал продолжение поездки. 13 октября Блинкен встретился в Аммане с королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом, а затем прилетел в Доху, где провел переговоры с катарским премьером. В субботу госсекретарь встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде. Ожидается, что до 15 октября госсекретарь посетит Египет.