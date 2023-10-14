Министр иностранных дел Ирана встретился в Дохе с лидером ХАМАС

Агентство IRNA отмечает, что эта встреча стала первой с момента нападения палестинского движения на Израиль

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе рабочего визита в Доху встретился с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

На кадрах, распространенных агентством, видно, как Абдоллахиян прибывает к штаб-квартире политбюро ХАМАС, его встречает Хания в сопровождении катарских чиновников и других представителей движения. Подробности встречи не приводятся. Агентство отмечает, что она стала первой с момента нападения ХАМАС на Израиль.

Доха - четвертый пункт в региональной поездке главы иранской дипломатии, ранее он посетил Багдад, Бейрут и Дамаск. В Бейруте он, в частности, встретился с лидером шиитской партии "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой - одним из главных противников Израиля в регионе.