Минздрав Газы сообщил, что число жертв атак израильских сил по анклаву возросло до 2 228

Еще 8 744 человека были ранены

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Число убитых жителей палестинского сектора Газа в результате атак израильских сил по анклаву возросло до 2 228. Такие данные привело министерство здравоохранения Газы.

"Число жертв за неделю эскалации напряженности в Газе достигло 2 228, ранения получили 8 744 человек", - указали в Минздраве сектора. Отмечается, что большинство из пострадавших - женщины и дети.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.