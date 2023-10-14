Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины

Еврейское государство покинули 207 украинцев, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Румынию. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, следующий рейс запланирован в воскресенье до румынского города Клуж. Ожидается, что вторым рейсом удастся эвакуировать еще 155 украинцев.