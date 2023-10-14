В Киеве заявили, что Израиль отозвал разрешение на эвакуацию из Газы

За два часа до эвакуации "по непонятным причинам" МИД еврейского государства сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают разрешение, рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации из сектора Газа иностранцев, в том числе украинцев, отозвал разрешение.

"Вчера было официально подкреплено документально разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь пункт пропуска "Рафах". Это фактически единственный пункт пропуска, который может применяться для эвакуации гражданского населения, чтобы граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", - цитирует его издание "Украинская правда".

"Уже есть официальное заявление от нашего МИД, наш посол направил официально ноту протеста. По нашей информации, так же сделали или планируют сделать еще ряд стран. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию", - добавил Лубинец.

Ранее в субботу омбудсмен Украины заявил, что по указанию президента страны Владимира Зеленского прибыл в Каир для работы над механизмом эвакуации украинцев из сектора Газа. По его словам, в срочной эвакуации нуждаются 243 гражданина страны, в основном - женщины и дети.