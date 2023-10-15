В Греции пройдет второй тур муниципальных и региональных выборов

Избирателям предстоит сделать свой выбор из тех кандидатов в губернаторы регионов или мэры, которые заняли первые и вторые места в ходе голосования в первом туре

АФИНЫ, 15 октября. /ТАСС/. Второй тур муниципальных и региональных выборов, на которых будут избраны главы 6 регионов Греции и 84 муниципалитетов, пройдет в Греции. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени и будут работать до 19:00.

В первом туре, состоявшемся 8 октября, были избраны губернаторы 7 из 13 греческих регионов (столичная область Аттика, остров Крит, Западная Греция, Центральная Греция, Центральная Македония, Эпир, Южные Эгейские острова). В подавляющем большинстве из них победили представители правящей правоцентристской партии "Новая демократия". Повторные выборы состоятся в шести регионах (полуостров Пелопоннес, Восточная Македония и Фракия, Западная Македония, Ионические острова, Северные Эгейские острова, Фессалия), где ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 43% голосов или больше. Избирателям теперь предстоит сделать свой выбор из тех кандидатов в губернаторы регионов или мэры, которые заняли первые и вторые места в ходе голосования в первом туре.

8 октября были также избраны 248 глав муниципалитетов из 332. В 84 муниципалитетах теперь пройдут повторные выборы. Особый интерес в Греции проявляют к выборам в мэрию Афин и 27 других муниципалитетов Аттики, а также в мэрии Патр, Салоник и Янины. Та партия или коалиция, которая победит на выборах в регион или муниципалитет, получает право на 60% мест для своих кандидатов в региональном или муниципальном совете соответственно.

В первом туре выборов действующий мэр Афин Костас Бакояннис, племянник премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, значительно обошел своих конкурентов, но набрал 41,35% голосов. Фактически ему не хватило для переизбрания всего 1,65% голосов. Бакояннису во втором туре выборов будет противостоять занявший в прошлое воскресенье второе место независимый кандидат Харис Дукас, поддержанный оппозиционной левой партией ПАСОК - Движение перемен.

Дукас получил тогда лишь 14,2% голосов, и после этого местные СМИ предсказывали Бакояннису почти гарантированную победу во втором туре. Однако, как сообщает газета "Эфимерида тон синдактон", последний опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Real Polls по заказу телеканала Kontra, показал преимущество Дукаса. На вопрос о том, за какого кандидата на пост мэра граждане планируют голосовать, 52,8% опрошенных с той или иной степенью уверенности ответили, что выберут Дукаса, а 37,9% - Бакоянниса. Прямого ответа на вопрос не дали 9,3% респондентов.

Споры по поводу камер видеонаблюдения в Афинах

Не исключено, что на предпочтения граждан в какой-то мере повлияли телевизионные дебаты Бакоянниса и Дукаса, прошедшие в прямом эфире греческого канала ERT-1.

Действующий мэр рассказывал о том, что было сделано в Афинах за годы его работы, остановившись на инициативе планируемой установки видеокамер в 750 местах города с целью выявления нарушений правил дорожного движения, а также отслеживания криминогенной обстановки в проблемных районах.

В ответ Дукас заявил, что установка видеокамер не является для него приоритетом, и предложил усилить муниципальных стражей порядка персоналом, чтобы в сотрудничестве с греческой полицией они могли бороться с незначительными правонарушениями. Дукас напомнил, что, будучи профессором Афинского национального технического университета, он уже много лет занимается тематикой трансформации городов, прежде всего изучая, как сделать их зелеными и более благоустроенными для жизни населения. По словам кандидата в мэры, "у него есть четкий детальный план необходимых изменений для защиты Афин от последствий климатического кризиса".