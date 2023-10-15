Армия Израиля сообщила об уничтожении хамасовцев, выходивших из туннеля в Газе

Цели, по которым израильская армия наносила удары 14 октября, включают боевиков-террористов, оперативные командные центры и десятки минометных установок, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по сектору Газа, уничтожая объекты палестинской радикальной организации ХАМАС. Как сообщила армейская пресс-служба, в субботу была, в частности, уничтожена группа хамасовцев, выходивших из подземного туннеля на территории палестинского анклава.

"В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зайтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне. Цели, по которым наносились удары, включают боевиков-террористов, оперативные командные центры и десятки минометных установок", - говорится в сообщении.

Вечером в субботу, добавили военные, на территории сектора было обнаружено здание, внутри которого находилась группа радикалов, все они уничтожены после удара самолета ВВС Израиля.

"Кроме того, в течение второй половины дня Армия обороны Израиля обнаружила группу боевиков ХАМАС, выходивших из туннеля, ведущего в сектор Газа. Террористы были уничтожены после того, как истребитель Армии обороны Израиля поразил террористический туннель, из которого они выходили", - проинформировали в пресс-службе.