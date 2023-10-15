Sky: Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо

По данным телеканала, никто не пострадал

ТАСС, 15 октября. Израильские военные нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, сообщений о пострадавших не поступало. Повреждения получила взлетно-посадочная полоса. Представители Армии обороны Израиля пока не комментировали эту информацию.

Как отметил телеканал, международный аэропорт Алеппо вернулся к работе утром 14 октября, менее чем через двое суток после предыдущих израильских ударов.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление источника в командовании ВС Сирии, после ракетного удара аэропорт вновь оказался выведен из строя.

"14 октября примерно в 23:35 израильские агрессоры совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо, - указывается в тексте. - В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя". Как отмечается в заявлении, "преступное нападение на гражданский объект подтверждает, что Израиль является террористическим государством, которое не уважает международные законы".

Министерство транспорта арабской республики сообщило о повреждении взлетно-посадочной полосы и временном переносе всех рейсов из Алеппо в Латакию. "Прибытие и вылет самолетов будет совершаться через воздушную гавань Латакии", - указывается в уведомлении.

В первый раз аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя 12 октября из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате ракетной атаки Израиля. Тогда все рейсы тоже были временно перенесены в Латакию.