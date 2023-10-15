Госдеп сообщил о гибели 29 американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль

Еще 15 граждан США пропали без вести

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 29 граждан США погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате нападения на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США [в результате атаки ХАМАС], - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве. - На данный момент нам также известно о 15 гражданах США, которые числятся пропавшими без вести, а также об одном лице, постоянно проживающем [в Израиле] на законных основаниях".

В Госдепартаменте подчеркнули, что не будут сообщать информацию о личностях погибших, обстоятельствах их гибели. "Правительство США круглосуточно работает над установлением местонахождения [американских граждан] и сотрудничает с израильским правительством по всем аспектам кризиса с заложниками, включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов со всего правительства США для консультирования израильского правительства по вопросам освобождения заложников", - добавили в ведомстве.

Утром 7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив и похитив множество людей в прилегающих к палестинскому анклаву израильских населенных пунктах. Ранее в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в заложниках у ХАМАС в Газе находятся более 120 гражданских лиц. По данным посольства РФ в Израиле, среди них есть по меньшей мере один российский гражданин, имеющий вместе с тем и гражданство Израиля.

Это нападение привело к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в свою очередь объявил о переходе страны в состояние войны и начал в секторе Газа военную операцию "Железные мечи", нанося массированные удары по анклаву, а также установил вокруг него режим тотальной блокады, прекратив поставки воды, продовольствия, топлива и электроэнергии. Удары наносятся и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят также на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли более 2,2 тыс. палестинцев, ранены около 9 тыс. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.