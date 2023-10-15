Миссия Ирана при ООН предупредила Израиль о последствиях за военные преступления

"Если военные преступления Израиля и геноцид, имеющие черты апартеида, не прекратить", ситуация может выйти из-под контроля, отметили в пресс-службе миссии

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Военные преступления Израиля в случае, если они будут продолжаться, могут иметь далекоидущие последствия. Об этом в субботу заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

"Если военные преступления Израиля и геноцид, имеющие черты апартеида, не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями", - написала пресс-служба миссии на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В иранском постпредстве также добавили, что ответственность за такое развитие событий "лежит на ООН, Совете Безопасности и странах, которые направляют Совбез в тупик".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, но будет вынужден вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа продолжится и перейдет в наземное наступление.