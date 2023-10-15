Второй авианосец США Dwight Eisenhower направился в Средиземное море

Он присоединится к уже прибывшему в регион кораблю Gerald Ford, сообщает телеканал ABC

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. США начали переброску авианосца Dwight Eisenhower в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США в Средиземном море. Об этом сообщило Командование сил флота Соединенных Штатов.

"Авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился для запланированной переброски. Ударная группа, согласно плану, направится в зону ответственности Европейского командования ВС США, где совместно с союзниками и партнерами будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников", - говорится в заявлении командования.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве США, покинувший 14 октября военно-морскую базу Норфолк (штат Вирджиния) Dwight Eisenhower присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald Ford.

По их сведениям, задача второй ударной авианосной группы будет заключаться в сдерживании Ирана и движения "Хезболлах", недопущения их присоединения к израильско-палестинскому конфликту.

Другой источник ABC в американском правительстве подтвердил, что Пентагон рассматривает возможность переброски десантного корабля ВМС США USS Bataan ближе к Израилю, чтобы оказать еврейскому государству дополнительную поддержку, если потребуется.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Dwight Eisenhower и его ударная группа в течение ближайшей недели "отправятся для давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования [ВС США]". Он пояснил, что сначала они пройдут через Атлантический океан и в Средиземное море, где будут в готовности при необходимости. Как утверждал Кирби, Вашингтон пока не принял окончательное решение о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря, "но он [корабль] будет двигаться в этом направлении" и будет в готовности, если потребуется и если какая-либо враждебная по отношению к Израилю сторона рассматривает возможность пойти на эскалацию.