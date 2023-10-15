При налете ВВС Израиля на сектор Газа погибли не менее 15 палестинцев

Среди жертв есть дети

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ночью серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. Как сообщает телеканал Al Hadath, одна из атак была предпринята на дом в лагере беженцев Хан-Юнис. В результате погибли 15 человек, в том числе дети.

Al Hadath приводит данные со ссылкой на палестинский Минздрав, согласно которым после авианалетов в субботу число погибших в секторе Газа выросло до 2 228 человек, свыше 8 700 получили ранения.

Наибольшее количество ударов пришлось на кварталы Шейх-Радван, Эль-Карама и Халаф-Бараке в административном центре Газа, где находятся многоэтажные здания. Оттуда было доставлено большинство жертв и пострадавших.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что бомбардировки израильских ВВС привели к перемещению свыше 1 млн человек из опасных районов, многие из семей лишились жилья.

Сектор Газа является одной из самых густонаселенных точек планеты, на площади 360 кв. км проживет 2,3 млн человек. Большинство из них беженцы.